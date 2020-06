Bewegen Op Verwijzing helpt inwoners van Poperinge meer bewegen Laurie Bailliu

24 juni 2020

14u29 0 Poperinge Poperinge is met de steun van de Vlaamse overheid gestart met het project ‘Bewegen Op Verwijzing’. Dankzij dit project kunnen de huisartsen inwoners met een gezondheidsrisico doorverwijzen naar een Bewegen Op Verwijzing-coach. Die helpt de patiënten meer te bewegen.

De bedoeling van ‘Bewegen Op Verwijzing’ is de ‘zittende’ Poperingenaar met een gezondheidsrisico op doktersverwijzing aan het bewegen krijgen”, zegt welzijnsschepen Bryan Vanderhaeghe (Samen). “De patiënten krijgen van de coach een beweegplan op maat. Van een dagelijkse fietstocht naar het werk tot een wekelijks dans- of zwemuurtje in de buurt. De coach helpt hen op weg en motiveert hen. De deelnemers kunnen ook naar een lokale sportvereniging worden doorverwezen. Bedoeling is dat de deelnemer zijn weg naar een actiever leven zelfstandig kan verder zetten. Het aantal consultaties bij de coach bepaal je zelf. Er ligt een maximum op zeven uur begeleiding.”

Dankzij Bewegen Op Verwijzing profiteert de deelnemer van lage tarieven. “Je betaalt de coach maar vijf euro per kwartier voor een individuele sessie en een euro per kwartier voor een groepssessie.”