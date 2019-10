Beursfuif met ‘Superhelden’ en geweldig beurssysteem Redactie

17u56 13 Poperinge Chiro Abele pakt ook dit jaar uit met hun ‘Beursfuif’. Op zaterdag 19 oktober is iedereen vanaf 21 uur welkom in De Kouter in Poperinge.

“Onze ‘Beursfuif’ is er opnieuw op zaterdag 19 oktober. Vanaf 21 uur is iedereen welkom om er spetterend feestje van te maken. Ook dit jaar maken we terug een speciale editie. Als thema hebben we gekozen voor ‘Superhelden’”, zegt Yoni Worm van Chiro Abele. “We maken opnieuw gebruik van ons geweldig beurssysteem waardoor de prijzen van onze dranken stijgen of dalen. Ons drankassortiment is weer zeer ruim. We bieden verschillende soorten bier aan zoals St. Bernardus en Hommelbier… Voor de hongerige fuifbeesten voorzien we natuurlijk onze overheerlijke pizza’s.”

De avond start met Low-E. “De line-up van dit jaar is zeker en vast de moeite. Low-E was te zien op het festival Dranouter in de biertent van Sint-Bernardus. Daar maakte hij iedere avond een feestje van jewelste. Daarna is dj Brenmans aan de beurt. Hij is een gekende dj in deze regio en is ook iedere week present in de uitgangsbuurt van Kortrijk. Nog een gekende dj in Poperinge is David B. Hij draaide dit jaar ook op onze kermis en zal er nu opnieuw voor zorgen dat het dak eraf vliegt. Afsluiten doen we met dj Chub. Velen kennen zijn naam niet direct, maar als we spreken over de campingfeestjes op Dranouter, dan rinkelt er snel een belletje.”