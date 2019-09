Beurs voor tweedehands boeken in ’t Pensionaat LBR

23 september 2019

17u28 0 Poperinge Voor de zevende keer organiseert vzw ’t Pensionaat een tweedehandsboekenbeurs.

Deze tweedehandsboekenbeurs is een kleine, maar gemoedelijke beurs, ideaal voor wie zijn bibliotheek wil opruimen en zo wat boeken wil verkopen. Of voor wie plaats over heeft in zijn boekenkast en de lege plekjes wil aanvullen. Standhouders mogen zich aanmelden. De standplaatsen zijn gratis, maar reserveren is verplicht. Er zijn alleen boeken toegelaten. Wie een plaatsje wil reserveren, kan contact opnemen op 057/33.22.08 of via vzw.pensionaat@skynet.be. De toegang tot de beurs is gratis. De boekenbeurs vindt plaats op zondag 3 november van 8 tot 16 uur in ’t Pensionaat op het Abeleplein 8A.