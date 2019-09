Betrapt met cannabis en cocaïne Christophe Maertens

26 september 2019

13u28 0 Poperinge De 30-jarige T.V.H. uit Poperinge riskeert op de rechtbank van Ieper een celstraf met uitstel voor bezit van cocaïne en cannabis.

De dertiger liep op 16 januari 2018 tegen de lamp bij een verkeerscontrole. In zijn wagen trof de politie cannabis aan en hij had cocaïne op zak. De man was op terugweg nadat hij de drugs was gaan kopen. Hij riskeert een celstraf met uitstel. T.V.H. zegt dat nu geen drugs meer aanraakt. Hij volgde een begeleiding. Vonnis op 24 oktober.