Bestuurster lichtgewond na botsing tegen geparkeerde auto VHS

03 maart 2020

20u34 0

In de Deken De Bolaan in Poperinge is dinsdag rond 19 uur een spectaculair ongeval gebeurd. Een jonge vrouw week met haar Smart van de rijweg af en botste tegen het linkerachterwiel van een geparkeerde wagen. De Smart kantelde. Omdat de bestuurster niet uit de auto raakte, werd de hulp ingeroepen van de brandweer. Die kon de vrouw veilig evacueren. De bestuurster werd naar het Jan Ypermanziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was er een tijdje geen verkeer mogelijk in de Deken De Bolaan.