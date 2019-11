Bestuurder die wegvluchtte na aanrijding van gezin in Westouter geeft zichzelf aan LSI kve

03 november 2019

11u22 290 Poperinge Een Franse automobilist die het zaterdagavond op een lopen had gezet na een zware botsing in Westouter (Heuvelland), heeft zich zichzelf aangegeven. Een gezin van vier uit Poperinge raakte gewond bij het ongeval. Meer informatie over de identiteit van de bestuurder volgt later op de dag.

Iets voor 19 uur reed het gezin met in hun in de Poperingestraat richting Westouter. Aan het kruispunt met de Sint-Pietersstraat werd de wagen in de rechterflank gegrepen door een BMW met Franse nummerplaat. Door de klap week de Seat uit naar links en belandde het voertuig enkele meters verderop op een braakliggend akker. De brandweer snelde ter plaatse om een 39-jarige Christelle V. uit de aangereden wagen te bevrijden. Zij raakte zwaargewond. Haar partner achter het stuur Koen D. en de twee zonen van 9 en 14 jaar liepen lichtere verwondingen op, maar werden allemaal met ambulances naar het ziekenhuis van Ieper overgebracht.

De Fransman achter het stuur van de BMW zette het na het ongeval op een lopen, maar heeft zich nu aangegeven. Dat meldt de lokale politie. Het voertuig - of wat er van rest - staat ingeschreven op een persoon uit de Franse Westhoek. Beide voertuigen zijn rijp voor de schroothoop en moesten getakeld worden.