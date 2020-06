Beperkte inschrijvingen Speelplein de Piepauw: “Vlug zijn is de boodschap” Laurie Bailliu

16 juni 2020

15u39 0 Poperinge Speelpleinwerking de Piepauw ontvangt vanaf woensdag 1 juli opnieuw heel wat spelende kinderen. Al zal dat dit jaar gebeuren met een waslijst aan coronamaatregelen. Zo moet er op voorhand ingeschreven worden en die inschrijvingen zijn beperkt.

Vanaf de eerste dag van de zomervakantie opent speelpleinwerking De Piepauw in Poperinge de deuren. “In samenspraak met Stad Poperinge heeft ons moni-team het speelplein kunnen opdelen in vier bubbels. Om voldoende speelruimte en toiletten te hebben, maken we opnieuw gebruik van zaal Maeke Blyde”, zegt Martijn Ooghe, die samen met Jens Decaesteker eindverantwoordelijke is van speelplein De Piepauw. “De Vlaamse Dienst Speelpleinwerking heeft samen met andere jeugdverenigingen en de overheid heel wat maatregelen opgesteld om de verspreiding van corona op speelpleinen tegen te gaan en die zullen we uiteraard naleven. We plaatsen ook een grote tent en een extra sanitair blok.”

Wie zijn of haar kind deze zomer naar speelplein De Piepauw wil sturen, moet vooraf inschrijven. Momenteel zijn de inschrijvingen bezig en er zijn al meer dan 100 kinderen ingeschreven. Er zitten nog geen bubbels vol. “We vragen wel om je kind snel in te schrijven, want de plaatsen zijn dit jaar beperkt”, aldus Decaesteker. Inschrijven kan via de website van speelplein De Piepauw.