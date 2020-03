Benefiet motorclub A.M.C. Hoppeland Poperinge voor De Lovie vzw Laurie Bailliu

09 maart 2020

15u10 0 Poperinge Motorclub A.M.C. Hoppeland Poperinge organiseert, in samenwerking met De Lovie vzw, hun derde benefiet motortreffen. Een deel van de opbrengst gaat naar de waterrecreatie op de vijver van het kasteeldomein in De Lovie.

“Er wordt een rit van 150 kilometer over mooie landelijke bewegwijzerde wegen voorgeschoteld, deze is ook op gps te verkrijgen” zegt Freddy Regheere van A.M.C. Hoppeland Poperinge. “We delen graag in de feestvreugde van De Lovie vzw, want dit jaar vieren ze hun 60-jarig bestaan. De Lovie vzw is een sociale organisatie actief in de volledige Westhoek. Zowel thuis als in hun locaties, ondersteunen zij kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Samen met hen, en wie voor hen belangrijk is, bouwen ze aan kwaliteit van leven en een sterk netwerk verweven met de samenleving. Een deel van de opbrengst van het motortreffen gaat naar De Lovie vzw ten voordele van waterrecreatie op de vijver van het kasteeldomein. We hopen veel motorliefhebbers te mogen verwelkomen voor dit nuttige doel.” Tussen 8.30 uur en 14 uur kan voor 6 euro ingeschreven worden in de feestzaal van De Lovie vzw, Krombeekseweg 82 in Poperinge, waar ook eetgelegenheid is voorzien.