Benefiet Motorclub A.M.C. Hoppeland Poperinge voor De Lovie verplaatst naar 2021 Laurie Bailliu

10 april 2020

16u45 1 Poperinge Motorclub A.M.C. Hoppeland Poperinge zou op 19 april hun derde benefiet motortreffen organiseren, maar door de coronamaatregelen kan dit niet meer. De derde editie is verplaatst naar 2021.

Met een rit van 150 kilometer over landelijke wegen organiseert motorclub A.M.C. Hoppeland Poperinge een benefiet motortreffen ten voordele van De Lovie. De derde editie zou plaatsvinden op 19 april. Een deel van de opbrengst van het motortreffen gaat naar De Lovie, ten voordele van waterrecreatie op de vijver van het kasteeldomein. “Ons motortreffen is geannuleerd door de coronamaatregelen. Een tijdje geleden liet De Lovie ons weten dat het niet verantwoord zou zijn ons evenement te organiseren in De Lovie, waarvoor alle respect. Een andere locatie vinden, is niet zo simpel. Op een latere datum dit jaar vinden we moeilijk om niet in iemands anders vaarwater terecht te komen. We hopen volgend jaar op betere tijden, dan organiseren we opnieuw ons benefiettreffen”, zegt Freddy Regheere van A.M.C. Hoppeland Poperinge.