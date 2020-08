Begeleide rondleidingen tijdens de hopoogst bij hopboeren Laurie Bailliu

31 augustus 2020

De hopboeren zetten de deuren van hun bedrijf open tijdens de hopoogst. Op 5, 6, 12 en 13 september is een bezoek mogelijk.

De hoppluk kan je van dichtbij beleven tijdens een bezoek aan een Poperingse hopboer tijdens de hopoogst. Ontdek het aroma van de vers geplukte hop en geniet van een heerlijk streekbier. Een bezoek is mogelijk bij Belhop, ‘t Hoppecruyt en Lemahieu op 5, 6, 12 en 13 september telkens van 10.30 uur tot 12 uur. Een bezoek aan een hopboer kost 8 euro per persoon. Vooraf inschrijven gebeurt via het Hopmuseum. Meer informatie over de bezoeken vind je op www.poperinge.be.