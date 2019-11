Bedrijventerreinvereniging POPIN neemt 6e cameracluster in gebruik LBR

27 november 2019

18u08 0 Poperinge Een zesde cameracluster werd in gebruik genomen door de de bedrijventerreinvereniging Popin.

Het bedrijventerrein Sappenleen heeft sinds 2011 een vereniging ‘Popin’ die bestaat uit het overgrote deel van de bedrijven. Die bedrijven betalen jaarlijks een bijdrage en met dat lidgeld worden initiatieven, zoals de gezamenlijke camerabewaking gefinancierd en worden er opleidingen en netwerkmomenten georganiseerd. “Sinds kort heeft de bedrijventerreinvereniging Popin een zesde cameracluster in gebruik genomen”, klinkt het bij Bénédicte Persyn, deskundige lokale economie.

“Sinds kort heeft de bedrijventerreinvereniging Popin een zesde cameracluster in gebruik genomen. Met de komst van deze 6e cluster is het volledige bedrijventerrein omsloten en worden alle toegangswegen tot het terrein actief bewaakt in de dispatching van de politiezone arro Ieper. Ook werden alle camera’s voorzien van actieve beveiliging, zodat pogingen om ze onklaar te maken onmiddellijk worden gemeld bij de politie. Wij zijn overtuigd dat ons cameranetwerk preventief kan bijdragen tot de veiligheid van ons bedrijventerrein, maar vooral ook delinquenten kan helpen opsporen.”