Bedrijven ontwikkelen schermen zodat horeca coronaproof kan heropstarten: “Veiligheid voor de klanten zonder je terras te moeten uitbreiden” Christophe Maertens

28 mei 2020

17u03 2 Poperinge De West-Vlaamse bedrijven Prostor uit Geluwe en Visix uit Roeselare hebben samen een oplossing bedacht om de capaciteit van cafés en restaurants maximum te benutten bij de heropstart van de horeca. Ze ontwikkelden schermen die het respecteren van de social distancingregels een stuk makkelijker maken.

“De horeca is door de verplichte sluiting een van de zwaarst getroffen sectoren in deze coronacrisis”, zegt Jean Van Houtryve van het bedrijf Visix uit Roeselare. “Cafés, restaurants en hotels zijn plaatsen waar veel mensen samenkomen. Rekening moeten houden met de maatregelen rond social distancing en toch voldoende capaciteit garanderen om rendabel te kunnen heropstarten, is dus niet evident. Niet elke horecazaak kan zijn terras uitbreiden.” Het bedrijf klopte aan bij bvba Prostor uit Geluwe en samen bedachten ze twee oplossingen.

Terrasruimte optimaliseren

Zo lanceert Prostor een ‘Covid-19 beschermend scherm’ dat aan de parasol wordt opgehangen en doorschijnend is. “Dat heeft verschillende voordelen”, legt verkoopsdirecteur Mike Verduyn uit. “De schermen zijn ondoorlatend en dus ideaal om de gezondheid van de klant te garanderen. Tegelijk zijn ze doorzichtig, waardoor je ook de andere gasten ziet zitten, alsof de schermen er niet zijn. Maar minstens even belangrijk voor de uitbaters is dat het zo niet nodig is om je tafels verder uit elkaar te zetten en meer ruimte in te nemen met je terras. De schermen zijn ideaal om je terrasruimte te optimaliseren en toch de gezondheid van je klanten te verzekeren. Als je wil, kun je ze personaliseren door er bijvoorbeeld je logo op te laten drukken.”

Herbruikbare wanden

Visix Brandshiners brengt scheidingswanden op de markt met een kader uit aluminium en bekleding in doorzichtige pvc voor restaurants en terrassen. “De aluminium profielen gebruiken we normaal voor beursstanden, maar daar is nu uiteraard weinig vraag naar”, zegt Jean Van Houtryve. “Voor de bekleding bieden we transparante zeilen aan. Die geven ruim voldoende bescherming, maar de doorkijk vermijdt een ‘kotjesgevoel’. We zien mogelijkheden om afscheiding tussen de tafels te creëren op terrassen en in restaurants, maar restaurants gebruiken ze ook als als veilige ontvangstbalie. De wanden zijn zowel binnen als buiten bruikbaar. Een logo van de zaak kan makkelijk aangebracht worden. Een belangrijk voordeel tegenover plexiwanden is dat onze wanden herbruikbaar zijn. Na de coronacrisis kun je het transparant doek vervangen door een doek met fotoprints bijvoorbeeld.”

Bij brouwerij St-Bernardus in Watou zouden ze de schermen in ieder geval kunnen gebruiken. “Alles zal afhangen van hoe we mogen heropenen, maar het moet toch nog een beetje plezant zijn”, vindt Marco Passarella van St-Bernardus die in Watou Bar Bernard uitbaat. “De mensen van Visix en van Prostor tonen toch een aantal voorbeelden die daarvoor kunnen zorgen. Voor ons is het belangrijk dat we zo snel mogelijk te horen krijgen wanneer we mogen openen, zodat we de nodige maatregelen kunnen treffen.”

Visix Brandshiners werd in 1903 opgericht in Ieper en is een specialist in textieldruk, waaronder vlaggen, spandoeken en bedrukte tenten. De coronacrisis dwong het bedrijf tot een heroriëntering en zo maakte het in een korte tijd al zeshonderdduizend mondmaskers en nu oplossingen voor de horeca. Prostor is een Belgische fabrikant van parasolsystemen voor zowel particulieren als professionelen.