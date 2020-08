Beautyzone kan verloren tijd door coronasluiting niet recuperen: “Belangrijkste is dat onze economie draait en dat klanten veilig naar de kapper kunnen” Laurie Bailliu

14 augustus 2020

15u35 0 Poperinge Uit een rondvraag van kappersorganisatie Coiffure.org bij alle kappers in België is gebleken dat 83 porcent voorstander was van de verplichte sluiting van de salons en 63 procent zich schaarde achter de heropeningsdatum. “Na twee maanden lockdown zagen we onze rekeningen maar blijven zakken”, zegt Guillaume Lefever, bestuurslid Coiffure.org en zaakvoerder van het Poperingse kapsalon Beautyzone.

“Aan het begin van de lockdown moesten alle winkels en horecazaken verplicht de deuren sluiten of met andere woorden: alle niet-essentiële handelaars moesten dicht. Kappers mochten open blijven op voorwaarde dat er één op één gewerkt werd. Ziet de overheid ons dan als een essentieel beroep?”, vraagt Guillaume Lefever van het Poperingse kapsalon Beautyzone en bestuurslid bij Coiffure.org zich af. “Dan kunnen we alleen maar de bemerking maken dat het verlaagde BTW-tarief van toepassing zou moeten zijn. Maar de uiteindelijk verplichte sluiting was een goede keuze voor de veiligheid van de klanten, medewerkers en onszelf.”

Verdeeldheid over heropeningsdatum

Van alle kappers voelde 84 procent zich goed geïnformeerd over de steunmaatregelen, maar slechts 51 procent vond dat dit voldoende compenseerde. De deuren mochten op 18 mei na lange tijd weer open. Waar 83 procent zich kon vinden in de sluitingsdatum in maart, was er meer verdeeldheid over de heropeningsdatum. 63 procent schaarde zich achter de heropeningsdatum. Met de opgelegde heropeningsvoorwaarden - mondmaskers voor kapper en klant, geen lectuur of drankjes aanbieden, materialen voldoende reiningen - was 73 procent akkoord. “Na twee maanden lockdown zagen we dat ook onze rekeningen maar bleven zakken. Enerzijds moesten we rekening houden met de veiligheid van de klanten, medewerkers en onszelf, maar anderzijds mochten we de financiële gezondheid van onze zaak niet uit het oog verliezen”, beseft Guillaume.

Verdere steunmaatregelen zijn noodzakelijk om ons salon als onderneming leefbaar te houden en onze medewerkers werkgarantie te kunnen blijven bieden Kapper Guillaume Lefever

Tot 100% omzetverlies

Een omzetverlies tussen twintig en zestig procent wordt aangegeven door bijna zestig procent, voor achttien procent is dat tachtig tot honderd procent verlies, iets meer dan zeven procent zegt dat er amper een omzetdaling was. “Wij zitten als werkgever in de groep van tachtig tot honderd procent verlies. Tijdens de sluiting konden we enkel producten aan huis verkopen. Dankzij initiatieven als #kooplokaal of #DO(N’T QU)IT van de lokale economie in Poperinge werden consumenten bewust van de ondersteuning aan hun lokale ondernemingen. Dit zal bij de consumenten hopelijk meer ingeburgerd raken, anders hebben we straks overal lege winkelstraten. Verder is het als kapper onmogelijk om het verlies in te halen. We zijn een dienstenberoep. We kunnen de verloren tijd niet recuperen. Verdere steunmaatregelen zijn noodzakelijk om ons salon als onderneming leefbaar te houden en onze medewerkers werkgarantie te kunnen blijven bieden”, vertelt kapper Guillaume.

100% veiligheid

In zijn eigen zaak Beautyzone in Poperinge merkt hij dat er door de corona minder mensen langskomen. “In de zomer hebben we normaal veel bruidjes en nu ze dit uitstellen, zijn er geen feestjes waarbij klanten gebruik maken van onze diensten. Het belangrijkste is dat we onze economie laten draaien en dat de klanten veilig naar de kapper kunnen. Het vraagt extra inzet van onze medewerkers om alles hygiënisch te houden, maar ik zie dat ze daar uitstekend mee omgaan. De beleving ziet er nu iets anders uit bij ons. Wij gaan voor honderd procent veiligheid om zo de klanten te overtuigen dat ze hun bezoek niet langer hoeven uit te stellen.”