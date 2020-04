Basisschool Sint-Benedictus/De Pezel schiet de paashaas te hulp Laurie Bailliu

10 april 2020

14u42 0 Poperinge Leerkrachten basisschool Sint-Benedictus en Pezelwijkschool verrassen leerlingen met chocolade van de paashaas.

“Eind vorige week kwam het vertrouwde paashazenteam Cho & co onze kinderen van de hoofdschool en de Pezelwijkschool naar jaarlijkse gewoonte verrassen. Hierbij was het hen echter ontgaan dat alle kinderen omwille van het coronavirus thuis moeten blijven. Begrijpelijk dat ze bij het horen van dit droevige nieuws hun lieve hazenoortjes lieten hangen”, zegt Nathalie Christiaen van basisschool Sint-Benedictus.

“Ze keken er al weken naar uit om onze schoolkinderen met een stralend gezicht en een bijpassend smullend chocomondje te betoveren. Onze paashaas kon rekenen op een enthousiast lerarenteam dat hem spontaan te hulp schoot. Om dit praktisch te kunnen realiseren werd in sneltempo een lijst met gezinsadressen opgemaakt en verdeeld. Ons team van ‘paas-haas-leraren-ad-interim’ begon onder een goedkeurend zonnetje aan hun buurtronde. Hopelijk vergeten we geen leerlingen van Sint-Benedictus, want zo perfect als de echte paashaas zijn we natuurlijk niet. Moesten bij toeval toch iemand van onze huidige kinderen over het hoofd gezien hebben, dan kunnen die de directie vanaf dinsdag contacteren op st.benpop@kbrp.be.”