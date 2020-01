Basisschool De Krekel zamelt voedingswaren in voor De Wervel LBR

21 januari 2020

14u20 0 Poperinge Kinderen uit de vrije basisschool De Krekel uit Roesbrugge hebben voedingswaren ingezameld voor voedings- en tweedehandswinkel De Wervel in Poperinge.

“Vroeger organiseerden we een koffiestop en gaven we het ingezamelde geld aan de kerk. Dit jaar wilden we eens iets anders doen, iets steunen dichter bij huis”, zegt Kristien Berquin van De Krekel. De school zamelde voedingswaren in voor De Wervel in Poperinge. De Wervel is een organisatie die zich richt op kwetsbare gezinnen met kinderen in Poperinge. “De drie leerlingen die de schatoefeningen gewonnen hadden, gingen de voedingswaren bezorgen. De schatoefening was een bokaal met kurken en wie de hoeveelheid kon raden, mocht mee naar De Wervel om de producten, zoals wasproducten, etenswaren, drank, zeep, shampoo, af te geven. Per graad werd een leerlingen gekozen.”