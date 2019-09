Basisschool De Krekel viert Dag van de sportclub LBR

23 september 2019

17u23 0

Dag van de sportclub ging niet onopgemerkt voorbij in vrije basisschool De Krekel in Roesbrugge. Veel leerlingen trokken naar school in hun favoriete sportkledij. Ze mochten ook hun sport promoten: waarom doen zij die sport zo graag? Ze waren allen trots en hebben zo andere kinderen aan het denken gezet om ook voor een sport te kiezen.