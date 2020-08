Basisschool De Kastanje en IBO Hopsakee werken voortaan samen voor buitenschoolse opvang in Krombeke Laurie Bailliu

14u33 0 Poperinge IBO Hopsakee stak tijdens de coronacrisis een handje toe bij de organisatie van de voor- en naschoolse opvang in Krombeke. De buitenschoolse opvang wordt vanaf 1 september een definitieve samenwerking tussen basisschool De Kastanje en IBO Hopsakee.

De Poperingse stadsdienst telt ondertussen al zeven vestigingen, waarvan een in het centrum van Poperinge en een in iedere deelgemeente van de stad. De buitenschoolse opvang zal even plaatsvinden in een lokaal in school, in afwachting van de realisatie van het buurtsalon en de vernieuwde kinderopvang. IBO Hopsakee zal voortaan instaan voor de voorschoolse opvang van 7 tot 8.30 uur. Bij voldoende inschrijvingen zal Hopsakee ook opvang op schoolvrije dagen organiseren. De naschoolse opvang blijft in handen van de school. Vooraf moet een dossier aangemaakt worden bij Hopsakee om gebruik te kunnen maken van de voorschoolse opvang. De opvoedverantwoordelijke kan hiervoor telefonisch of via e-mail een afspraak maken en daarna langskomen op de hoofdlocatie in de Veurnestraat 55 in Poperinge.