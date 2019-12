Banketbakker Marc Sansen is overleden LBR

31 december 2019

12u00 0 Poperinge Banketbakker Marc Sansen overleed zondag op 73-jarige leeftijd. In 2017 stopte hij met zijn patisserie Sansen in de Gasthuisstraat.

Marc Sansen stond 40 lang in de 222 jaar oude patisserie Sansen in de Gasthuisstraat in Poperinge. Hij werd geboren in Poperinge op 24 april 1946 en was getrouwd met Frieda Boucquey. Één van zijn grootste specialiteiten was de Poperingse mazarinetaart, een taart van brooddeeg bestrooid met kaneel en overgoten met een warme saus van boter en stroop.

Hij moest stoppen met de bakkerij en patisserie Sansen toen hij blind werd. Een knieprothese werd bij hem geplaatst in september 2016 en na de operatie werd Marc plots blind. Stijn Glorie en zijn vriendin Samantha Deniere namen de zaak en enkele specialiteiten over.

Marc overleed op zondag 29 december 2019. Volgens de wens van de familie wordt er in intieme kring afscheid van Marc genomen.