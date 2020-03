Babysitter of boodschappen nodig? KSA De Kouter helpt! Laurie Bailliu

16 maart 2020

16u02 0 Poperinge Een babysitter nodig of je kunt geen boodschappen doen? De leidsters van KSA De Kouter steken in deze coronatijden graag een handje toe. Via een online formulier kun je hun hulp inschakelen.

“Veel ouders moeten gaan werken, terwijl er geen opvang is voor de kinderen. Ook veel ouderen kunnen geen boodschappen doen omdat ze de meest kwetsbare groep zijn voor het virus. Wij willen graag ons steentje bijdragen om het voor die mensen een beetje eenvoudiger te maken”, zegt Noor Denys van KSA De Kouter. “De leidsters zijn nog allemaal studenten, dus hebben we momenteel veel tijd over”, vertelt Noor. 25 leidsters van KSA De Kouter zijn inzetbaar om een handje te helpen. “Sommige van onze leiders krijgen online verder les. We willen zoveel mogelijk mensen helpen, maar er zal ook moeten gekeken worden wie wanneer kan helpen. Mensen zijn pas zeker van onze helpende handen als ze telefonisch of via mail bevestiging hebben gekregen.”

Zondagavond lanceerde KSA De Kouter de actie en die werd ondertussen al 147 keer gedeeld. “Daar zijn we wel wat van geschrokken. Veel ouders reageren positief en hebben respect voor onze actie. De meest aanvragen gaan over de opvang van kinderen.”

Via dit Google Formulier kun je contact opnemen met KSA De Kouter. Meer info op 0494/54.21.62 of 0498/48.65.61.