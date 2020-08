Axel Daeseleire verblijft vijf dagen op het woonpark De Lovie voor nieuw programma Laurie Bailliu

31 augustus 2020

16u13 0 Poperinge Acteur Axel Daeseleire verbleef voor zijn nieuwe VTM- programma ‘Axel gaat binnen’ vijf dagen, maar ook vier nachten op het woonpark De Lovie in Poperinge. Hij volgde er een aantal bewoners en leefde mee op hun ritme. De eerste aflevering van ‘Axel gaat binnen’ en zijn bezoek aan De Lovie vzw zie je vanavond om 21.45 u. op VTM.

In het VTM-programma ‘Axel Gaat Binnen’ verblijft acteur Axel Daeseleire op plaatsen waar je normaal niet zomaar kan blijven. Op elke locatie verblijft hij 5 dagen en 4 nachten. Zo logeerde hij ook op het woonpark De Lovie in Poperinge, een locatie van De Lovie vzw, organisatie voor mensen met een verstandelijke handicap. Hij volgde er enkele bewoners en leefde mee op hun ritme. “Vorig jaar in augustus kwam Axel langs. Hij verbleef 5 dagen en 4 nachten in onze leefgroep Acacia aan de rand van het woonpark. “De bewoners van Acacia wonen vrij zelfstandig”, zegt Birgit Provoost, stafmedewerker communicatie De Lovie vzw. “We hebben toch even getwijfeld of we zouden meestappen in dit avontuur. Zowel voor ons, de bewoners, maar ook de familieleden is dit telkens spannend. Er wordt een realistisch en genuanceerd beeld weergegeven en daar zijn we dankbaar voor. De bewoners waren zeer gastvriendelijk. Het was een vlot verblijf, maar niet alles loopt altijd van een leien dakje en dat laten we ook zien. Tijdens Axel zijn eerste nacht moest hij op een plooibedje slapen in de living, want er was geen kamer meer vrij voor hem. Dat hoort er natuurlijk ook bij.”

Moeilijke communicatie

Bij aankomst wordt Axel rondgeleid door bewoner Christophe. Hij verblijft al 17 jaar op het woonpark De Lovie. “De bewoners komen naar voor zoals ze zijn. Christophe is Christophe. Hij is nagenoeg altijd welgezind en maakt je met plezier wegwijs op ons domein, maar je leert hem ook op een andere manier kennen. Axel gaat ook mee op pad met bewoner Dieter met wie hij zelf moeilijk kan communiceren. Angelique en haar kinderwens komen aan bod, maar ook het kwetsbare verhaal van Inès wordt gedeeld.” Afgelopen week kwam Axel, na 1 jaar, nog eens langs. “Hij nam Christophe mee naar brouwerij St. Bernardus in Watou. Daar wilde Christophe heel graag eens een rondleiding krijgen. Uiteraard werd er ook geproefd”, zegt Birgit.