Automobiliste knalt tegen duiker en gaat over de kop Alexander Haezebrouck

28 februari 2020

18u06 0

De bestuurster van een Citroën C2 is vrijdag rond 11.45 uur lichtgewond geraakt bij een ongeval op de Westouterseweg in Poperinge. De 49-jarige vrouw uit Poperinge reed richting Poperinge toen het mis ging. Ze week plots af van haar rijvak in een flauwe bocht. Daar botste ze tegen een duiker, waarna ze de lucht in gekatapulteerd werd. Na enkele tuimelingen door struiken belandde de auto uiteindelijk op zijn dak. De hulpdiensten snelden ter plaatse om de bestuurster, die vast zat in haar gordel, te bevrijden. Ze werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de Westouterseweg een uur afgesloten.