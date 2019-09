Automatische paaltjes maken Benedictijnenstraat deels autovrij tijdens schooluren Peter Lanssens

01 september 2019

09u51 0 Poperinge De vernieuwde Benedictijnenstraat in Poperinge, heraangelegd op een strook tussen de aansluitingen op de Boeschepe- en Westouterstraat, is zaterdag officieel geopend. De Benedictijnenstraat is nu deels autovrij tijdens de schooluren, dankzij paaltjes die automatisch omhoog komen. Veel veiliger voor overstekende leerlingen van omliggende scholen. “Ik ben tevreden met het resultaat”, zegt Lieven Delvoye, coördinerend directeur van scholengemeenschap Bertinus Collectief.

De heraanleg van de Benedictijnenstraat heeft een jaar geduurd. Blikvanger zijn de nieuwe paaltjes, die automatisch omhoog komen tijdens de schooluren. Dat is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8 tot 17 uur en op woensdag van 8 tot 12.30 uur. Het wordt voor buurtbewoners wat wennen, maar het stukje autovrije Benedictijnenstraat is een must om leerlingen veiliger te laten oversteken. In de onmiddellijke omgeving vind je de scholen VTI, De Ast, Centrum leren & werken, Onze-Lieve-Vrouwe Instituut, Sint-Janscollege en De Keiwijzer. “Alles samen goed voor tweeduizend leerlingen”, weet Delvoye.

De zone met de paaltjes is aangeduid met roze klinkers. De heraanleg van de Benedictijnenstraat, inclusief de komst van een nieuwe en gescheiden riolering, heeft wat langer geduurd dan gepland. Zo loopt de Vleterbeek onder de straat, wat de werken bemoeilijkt heeft. De werken werden samen met Aquafin uitgevoerd. Het aandeel voor de stad Poperinge bedroeg 310.000 euro.