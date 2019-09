Autobus laat mazoutspoor achter LSI

16 september 2019

17u25

Bron: LSI 0 Poperinge Een technisch defect aan een autobus bezorgde de brandweer van de zone Westhoek maandagmiddag zo’n twee uur werk. Uit de bus lekte mazout.

Het mazoutspoor startte aan restaurant De Leene in de Boescheepseweg in Poperinge en eindigde aan het bedrijf Made in Inox in de Steenvoordestraat in Watou (Poperinge). De bus had met haar reizigers ’s middags halt gehouden aan het restaurant, vooraleer een bezoek te brengen aan Made in Inox. Daar merkte men het mazoutlek op. De brandweer maakte het wegdek schoon.