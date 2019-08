Auto over de kop en tegen boom: bestuurster lichtgewond VHS

11 augustus 2019

Op de Frans-Belgische grens, net op het grondgebied van Boeschepe, is zondagmorgen een Française lichtgewond geraakt bij een spectaculair ongeval. Dat gebeurde iets voor half zeven in het verlengde van de Frans-Vlaanderenweg. Omdat het ongeval gemeld werd op Vlaams grondgebied, rukten onze hulpdiensten uit. Brandweerlui van de post Poperinge bevrijdden het slachtoffer uit het wrak. De vrouw was om nog onbekende reden de controle over het stuur verloren en rechts van de weg in een gracht terechtgekomen. Van daaruit werd haar Citroën C3 Aircross naar links gekatapulteerd, waar de auto tegen een boom botste. Door het ongeval was de Frans-Vlaanderenweg een tijdlang afgesloten voor het verkeer.