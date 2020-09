Auto botst tijdens inhaalmanoeuvre op afslaande tractor: bestuurder zwaargewond VHS

14 september 2020

14u33 0 Poperinge Glenn V. (31) uit Roesbrugge raakte maandagmorgen in Proven zwaargewond toen hij met zijn Volkswagen Golf tegen een tractor botste die afsloeg. Antoon B. (72), de bestuurder van het landbouwvoertuig, bleef ongedeerd.

Het ongeval gebeurde iets over 9 uur langs de Roesbruggestraat in Proven. Glenn V. reed in zijn okerkleurige Volkswagen Golf in de richting van zijn woonplaats. Aan hoge snelheid haalde hij een tractor met aanhangwagen in. Maar net op dat moment stak Antoon B. zijn richtingaanwijzer uit en sloeg linksaf met zijn tractor en aanhangwagen. Glenn V. sloeg met zijn wagen te pletter tegen de linkerzijde van het landbouwvoertuig.

Brandstoftank scheurt

De klap was bijzonder hevig. De Volkswagen Golf werd weggeslingerd. De bestuurder zat gekneld in het wrak en moest door de brandweer worden bevrijd. De man was zwaargewond maar niet in levensgevaar. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Landbouwer Antoon B. bleef ongedeerd. Zijn tractor kwam niet ongehavend uit het ongeval. Een velg links vooraan raakte beschadigd en de brandstoftank scheurde. Het goedje kwam op straat en in het groen terecht. De brandweer strooide absorberende korrels om de vervuiling op te lossen. Na de takelwerken maakte de brandweer het wegdek weer proper.