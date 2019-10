Auto belandt in gracht in bocht aan ’t Couthof LSI

24 oktober 2019

17u30

Bron: LSI 0 Poperinge Op de Couthoflaan in Proven is donderdag rond 15 uur een Fransman met zijn auto in de gracht beland. Hij liep zware verwondingen op, maar verkeerde niet in levensgevaar.

De Fransman reed met zijn Peugeot van Poperinge richting Proven. In de flauwe bocht naar links aan kasteeldomein ’t Couthof verloor hij de controle over het stuur en belandde tegen een boom. De wagen belandde op zijn zijkant in de gracht. De automobilist raakte gewond en kreeg de eerste zorgen toegediend door de ambulanciers en een MUG-team. Door het ongeval bleef de rijstrook richting Proven een uur plaatselijk afgesloten.