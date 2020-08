Astrid Haerens is nieuwe ambassadeur voor ‘Huis van de Dichter’ Laurie Bailliu

31 augustus 2020

12u17 0 Poperinge Het ‘Huis van de Dichter’, de voormalige woonst van Gwy Mandelinck in Watou, wordt sinds begin 2018 opengesteld als schrijfresidentie en dat 16 weken per jaar. Een aantal dichters, die er reeds aan het werk waren, brachten eigen werk en gedichten van Gwy Mandelinck in de Sint-Bavokerk in Watou tijdens een schrijfresidentiesessie. Ambassadeur van het ‘Huis van de Dichter’ Michaël Vandebril gaf ook de fakkel door aan Astrid Haerens.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Astrid Haerens is de nieuwe Ambassadeur van het ‘Huis van de Dichter’ in Watou. Ze neemt de taak over van Michaël Vandebril. Hij was de allereerste ambassadeur. “Het zijn twee intense jaren geweest. Er werd hard aan de kar getrokken, maar we zijn goed gestart. Met een gerust hart kan ik het ambassadeurschap doorgeven aan Astrid. Er zal een nieuwe dynamiek zijn”, zegt Michaël. “Een 40-tal dichters hebben werken geschreven in het Huis van de Dichter. Er zijn grote namen gekomen, maar ook mensen die werkten aan een debuut. Het is een huis met ziel en het verhaal van Gwij nemen de schrijvers ook mee. Er zijn heel veel kandidaturen binnengekomen, dus er was echt wel vraag naar een schrijfresidentie. Er is hier stilte en rust en dat spreekt enorm aan. Watou is één van de toppers van België. Echt waar, het is hier prachtig. Ik ben heel blij dat ik de fakkel kan overdragen aan 1 van de residenten. Zelf ben ik nog geen resident geweest, maar daar zal verandering in komen. Ik zal er 5 dagen verblijven, samen met een tekenaar, om er te werken aan een nieuwe bundel.”

Overdrachtsgedicht

“Het Huis van de Dichter was de thuis van Gwij. Het siert de dichters dat ze dit in gedachten blijven. Het ambassadeurschap wordt nu doorgegeven. Michaël, bedankt voor je liefde voor dit dorp en zijn bijzonder huis”, sprak burgemeester Christof Dejaegher. Carmien Michels, Nerkiz Sahin, Heidi Koren, Astrid Haerens, Lotte Dodion, Delphine Lecompte, Stijn Vranken, Paul Bogaert, Maarten Inghels en Michaël Vandebril, lazen tijdens de schrijfresidentiesessie voor uit eigen werk en brachten ook elk een gedicht van Gwy Mandelinck. De familie van Gwij Mandelinck was ook aanwezig op de schrijfresidentiesessie. “Michaël en ik hebben dit weekend het dorp doorkruist. We kwamen mensen tegen en kregen woorden en zinnen. Samen maakten we een overdrachtsgedicht”, aldus ambassadeur Astrid Haerens.