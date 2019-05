Asfalt te koop bij Technische Dienst LBR

31 mei 2019

De Technische dienst verkoopt op woensdag 12 juni van 8 uur tot 12 uur opnieuw koude asfalt Het is te gebruiken om bestaande asfalt te herstellen: putten, scheuren, doorsteken… De verkoop vindt plaats in de Ouderdomseweg 9B. De prijs bedraagt 17 euro voor een minimale afname van 130 kg (1 volle kruiwagen). Betalen gebeurt bij voorkeur contact. Vooraf kan je de gewenste hoeveelheid meedelen via technische.dienst@poperinge.be of 057 34 62 98.