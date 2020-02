Archief Poperinge zoekt attributen uit ’50-’60 LBR

05 februari 2020

Poperinge Stadsarchief Poperinge organiseert in september een tentoonstelling en zoekt nog attributen uit de jaren 1950-1960.

In september plant het Stadsarchief Poperinge in de leeszaal van de bibliotheek een tentoonstelling. “De expo wordt uitgewerkt rond 65 jaar Rock ’n Roll in Poperinge én we vieren de 80e verjaardag van zanger Johnny Carton”, zegt stadsarchivaris Tijs Goethals. In oktober 1944 begon Johnny met het zingen van kinderliedjes voor de buren. De rock-and-rollmuziek uit de jaren ‘50 werd zijn echte muzikale carrière. In 2015 werd het definitieve einde van zijn muzikale loopbaan. Hij pende zelf zijn memoires neer en werd door het stadsarchief verwerkt tot een online biografie.

“Om niet de zoveelste kleurloze expo te brengen, willen we proberen om het gevoel van de jaren 1950-60 terug op te wekken. Daarom willen we graag de huiselijke sfeer van een woonkamer creëren, door meubels, behangpapier, attributen… uit die tijd te gebruiken. Ook jukeboxen, oude platenspelers of recepten en tips over typische drankjes uit die tijd zouden heel welkom zijn. De tentoonstelling is pas in september gepland. Nu willen we eerst oplijsten wat we zouden kunnen gebruiken om daarna alles definitief vorm te kunnen geven. Mensen mogen ons altijd hun voorstel mailen via archief@poperinge.be of langskomen in onze leeszaal in de Veurnestraat.