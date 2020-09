Archeologiedagen in regio CO7: Van de ijzertijd op de Kemmelberg tot de middeleeuwen in Poperinge Christophe Maertens

30 september 2020

09u43 3 Poperinge Dat de Westhoek nog een ander historisch verhaal te vertellen heeft dan de geschiedenis van WO I, zal blijken op archeologiedagen van 9 tot 11 oktober. Die worden voor de 3de keer georganiseerd en CO7 springt, hoe kan het anders, op de kar. In de gemeenten Heuvelland, Ieper en Poperinge kunnen geschiedenisliefhebbers terecht voor een middeleeuws kampement, gidsbeurten of een rondleiding.

In Kemmel in Heuvelland vertelt gids Jean-Luc Putman over de opgravingen van de jaren ’50 tot ’80. Sinds 2018 is de Kemmelberg beschermd als archeologisch gebied door de aanwezigheid van een hoogtenederzetting uit de ijzertijd, aldus CO7. De gids toont de zichtbare restanten van het ‘Keltisch fort’ en gaat dieper in op de ruimere geschiedenis en de mogelijkheden van toekomstig onderzoek. Alles vindt plaats op zaterdag 10 oktober, er is een groep om 13.15 uur en een groep om 15.30 uur. Maximum 25 personen per groep. Afspraak aan de parking van de Commandobunker in Dranouter.

In Ieper voert op zaterdag 10 oktober archeoloog Marc Dewilde de bezoeker mee langsheen de archeologische vondsten die te zien zijn in het Ypermuseum. Hij vertelt verhalen en geeft details die voor de gewone bezoeker niet te vinden zijn.

In Poperinge gaan we op de archeologiedagen terug naar de middeleeuwen. “In die periode was Poperinge een belangrijk centrum, net na de 3 grote Vlaamse steden”, klinkt het bij CO7. “Op vandaag zijn slechts enkele getuigen zichtbaar van dit rijke verleden. Echter, bij iedere archeologische opgraving in het centrum, komen stukjes Poperingse geschiedenis aan de oppervlakte, waaronder de lakenhalle op de Grote Markt, een middeleeuwse pottenbakkerij op het Burgemeester Bertenplein, leerlooierskuipen in de Veurnestraat of brouwersovens in de Gasthuisstraat.” Tijdens de Vlaamse archeologiedagen van zondag 11 oktober kan jong en oud kennismaken met het middeleeuwse Poperinge. In het stadspark van Poperinge verzamelen smeden, boogschutters, zwaardvechters en een kruidenvrouw zich in een kampement. De Sint-Jorisgilde demonstreert hun kruisboogkunsten en er is een workshop scherven puzzelen. Historicus Kristof Papin en gids Guido Vandermarliere nemen de bezoekers mee terug naar het roemrijke verleden van de stad. Het middeleeuws kampement is vrij te bezoeken met mondmasker, voor de andere activiteiten is inschrijven verplicht en geldt uiteraard ook mondmaskerplicht. Meer info over de activiteiten en inschrijven via www.co7.be/archeologiedagen-2020