Arbeider zwaargewond na val in puinbreekmachine VHS

15 januari 2020

15u13 2 Poperinge In de Nederlandlaan in Poperinge is woensdag rond 8.30 uur een arbeidsongeval gebeurd op de terreinen van betonbedrijf Debatop.

Een arbeider was er in een puinbreekmachine gevallen, nadat die geblokkeerd was geraakt door een steen. Het slachtoffer kwam op de breekinstallatie terecht en liep daarbij zware verwondingen op. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was de man al bevrijd. Hij kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd daarna naar het ziekenhuis overgebracht. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar.