Aquarel voor beginners en gevorderden

15 juli 2019

Poperinge Golden River Studios start met Poperingse aquarelclub voor beginners en gevorderden.

Guy Gruwier is bekend als aquarelschilder. Hij is zaakvoerder van Golden River Studios en lesgever in het Latems Creatief (St.-Martens-Latem), Keramiek 15 (Nevele) en Crea Ten Hove (Sint-Amandsberg) start nu ook vanaf september 2019 met een 20-delige lessenreeks “Aquarel voor Beginners en Gevorderden” in Poperinge. “De locatie is gekozen om dit deel van West-Vlaanderen beter te bereiken, en omdat er daar reeds een vraag was vanuit een groep aquarellisten die een degelijke begeleiding wilden”, klinkt het bij Golden River Studios. De aquarelschilder biedt een brede waaier van technische mogelijkheden aan zowel voor beginners als voor de reeds gevorderde aquarellist. Met het landschap als thema probeert hij een breed publiek te bereiken, ook voor wie nog nooit met aquarel in contact kwam. Hij demonstreert stap voor stap hoe je een aquarel kan opbouwen. Na elke stap kunnen de deelnemers de oefening herhalen, tot het volledige aquarel op papier staat.

Dit jaar staan nog 8 lessen ingepland op 5 en 19 september, 3, 17 en 31 oktober, 14 en 28 nov november en 12 december. In 2020 volgen de 12 resterende lessen op 9 en 23 januari, 6 en 20 februari, 5 en 19 maart, 2, 16 en 30 april, 14 en 28 mei en 11 juni. Maximum 15 à 16 leerlingen kunnen deelnemen aan de lessenreeks. . Inschrijfgeld bedraagt 175 euro voor 20 lessen. De inschrijving is definitief zodra de 175 euro werd betaald op BE09 9730 6904 6957 met vermelding van “PAC 2019-2020” en je de inschrijving schriftelijk bevestigt op rohard.toussaint@telenet.be.

Het inschrijfgeld bevat gebruik van de zaal (huurgeld, elektriciteit, verwarming, verlichting, water), de volledige lesgeversvergoeding en documentatie materiaal voor de demonstraties. De materialen zijn niet inbegrepen. De lijst met gewenste materialen wordt doorgegeven zodra de inschrijving definitief is. De aquarellessen zullen doorgaan in het dienstencentrum, Deken De Bolaan 97 in Poperinge.