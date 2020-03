Annulaties blijven binnenlopen bij autocarbedrijf en reisbureau Reizen Suffis: “Dit is een financiële kater” Laurie Bailliu

12 maart 2020

18u05 44 Poperinge Bij autocarbedrijf en reisbureau Reizen Suffis in Poperinge stromen de annulaties binnen. “Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Het is een ramp”, zucht zaakvoerster Sofie Lefere.

Twee weken geleden kregen de medewerkers van Reizen Suffis de eerste paniekerige telefoons en mails over de invloed van het coronavirus op hun reisplannen. “Vooral oudere mensen waren wat in paniek en dat begrepen we ook. Daarnaast hadden we ook een groep mensen die zich begonnen zorgen te maken over het financiële luik”, vertelt Lefere. “De eerste vragen kwamen binnen toen het coronavirus nog in China, van Italië was nog geen sprake. Stelselmatig kregen we meer vragen binnen. Maandagmorgen waren het aantal vragen en annulaties nog doenbaar, dinsdagmorgen is het ontploft. Dit is echt een ramp”, zucht Sofie.

Financiële kater

De annulaties blijven binnenkomen, zowel voor de autocardiensten als voor het reisbureau. “De paasvakantie is al om zeep. Wat Italië en de Verenigde Staten betreft, volgen we alle dossier nauw op. Klanten waarvan hun reis moet geannuleerd worden, contacteren we. Citytrips naar Venetië, Parijs of Londen moeten we allemaal annuleren. De skireizen worden ook aan de lopende band geannuleerd. Gelukkig hebben we geen klanten die in het buitenland vastzitten”, zegt Sofie. “Als reisbureau hebben we al het een en ander meegemaakt, zoals het faillissement van Thomas Cook. Maar dit heb ik in 22 jaar nog nooit meegemaakt. Zelfs het vervoer naar de musical Daens, Cirque du Soleil, het Schlagerfestival moet geannuleerd worden. Mensen kunnen hun ticket herboeken en maar goed ook, maar voor ons zijn dit ritten die we verloren zijn en waarvan we niet zeker zijn dat ze zullen terugkomen. Onze autocars blijven staan en onze chauffeurs hebben geen werk. We hebben al annulaties tot 27 april. Dit is een financiële kater.”