Al een maand zonder dochter door corona: “Het gemis valt ons zwaar” Laurie Bailliu

05 april 2020

13u02 1 Poperinge Vandaag vliegen HLN en VTM samen met alle Vlamingen De Ronde tegen Corona. Op de dag dat Vlaanderens mooiste jammer genoeg niet gereden kan worden, sturen HLN en VTM een helikopter in de lucht die de verbondenheid tussen alle inwoners filmt. Filip Brunfaut laat met een spandoek weten dat hij zijn dochter Lytha heel hard mist die momenteel permanent verblijft in De Lovie vzw.

De Lovie vzw ondersteunt 700 personen met een handicap in de ruime Westhoek. Filip en Wendy hun dochter Lytha verblijft momenteel permanent in De Lovie. “Onze dochter zit in een leefgroep voor jongvolwassenen met een psychische/mentale beperking in De Lovie. Sinds 8 maart hebben we enkel contact via sms en af en toe videochat”, zegt papa Filip. “Ze verblijft sinds november 2019 officieel in De Lovie, daarvoor hadden we al een traject van 4 jaar doorlopen met crisisopnames in verschillende instellingen en af en toe op weekend in De Lovie. De begeleiding doet in deze moeilijke periode alles in hun mogelijkheid om Lytha en de andere bewoners het naar hun zin te hebben. Helaas is het voor de begeleiding ook niet gemakkelijk gezien de maatregelen om allerhande activiteiten te regelen. Eens bezig met een activiteit heeft Lytha het wel naar haar zin, maar haar gemoedstoestand kan vlug omslaan.”

In het gezin van Filip en zijn partner Wendy valt het gemis van hun dochter zwaar. Bezoek in De Lovie is door de corona maatregelen niet meer toegelaten. “Vroeger hadden we haar om de veertien dagen in het weekend bij ons thuis. Dat gemis is nu groot. Het is nu sinds zondag 8 maart dat ze permanent in De Lovie verblijft. De beslissing om Lytha in De Lovie te laten blijven was voor ons moeilijk, maar hebben die genomen omdat haar zus Mirthe (14) ook de diagnose autisme heeft. Mirthe loopt school in het bijzonder onderwijs in De Wissen-Tordale in Torhout. Zij is nu ook thuis van school. Het zou voor beide zussen niet eenvoudig zijn om voor zo’n lange periode samen thuis te verblijven. Voor ons was het een moeilijke keuze, maar we weten dat Lytha in De Lovie goed opgevangen wordt”, zegt Filip.

Vorige week zondag vloog de drone van VTM en HLN over Poperinge. “We maakten toen het spandoek gemaakt, op die manier wilden we laten zien hoeveel we haar missen.” Op 16 april viert ze haar 17de verjaardag en dit zal ze helaas ook zonder haar gezin moeten doen. “We kregen recent nog een bericht van Lytha of we al een cadeautje hadden gekocht voor haar verjaardag. We zeiden van nee en haar antwoord was: ‘een knuffel van jullie zou nu voor mij het mooiste cadeau zijn.’ Dit is toch iets dat als ouders pijn in het hart doet.”