Afhaalfunctie in bibliotheken van Poperinge en Oostvleteren Laurie Bailliu

11 april 2020

13u41 5 Poperinge De bibliotheken van Poperinge en Oostvleteren zijn overgeschakeld naar een nieuw bibliotheeksysteem. Ze bieden tijdens de coronasluiting een afhaalfunctie aan.

Via de digitale catalogus maak je je keuze. Daarna controleer je in welke bibliotheek je gekozen item aanwezig is, in de hoofdbibliotheek of in Oostvleteren. Je vult een formulier in of neemt telefonisch contact op via 057/33.29.02 voor wie geen internet heeft. De formulieren worden behandeld in de volgorde van binnenkomen, dus het kan zijn dat je niet al het gevraagde materiaal zeker krijgt, bijvoorbeeld als iemand voor jou hetzelfde boek vroeg. Per kaart kan je maximum 10 stuks bestellen. Vermeld ook zeker de naam van de lidkaart waarop je materiaal wilt reserveren. Het afhalen kan met tijdslots van telkens 1 uur. Respecteer de regels van social distancing bij het afhalen van de boeken. Hou voldoende afstand van elkaar bij het wachten en kom het liefst alleen. Breng zelf een draagtas mee.

Inleveren is alleen mogelijk via de inleverbus, maar is niet noodzakelijk. De bibliotheek verlengt namelijk tot het moment waarop de bibliotheek weer een normale werking kan aannemen.De bib zelf is niet toegankelijk en er is geen contact met de medewerkers.

Een boek reserveren kan via www.poperinge.bibliotheek.be.