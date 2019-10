Action Poperinge opent op 12 oktober LBR

08 oktober 2019

16u58 0 Poperinge Noteer het alvast in je agenda: Action Poperinge opent op 12 oktober de deuren. De non-food-discountwinkelketen opent een vestiging in het voormalige gebouw van Berca Shoes.

Afgelopen mei werd nog druk gespeculeerd over de komst van een Action in Poperinge en dit weekend opent de nieuwe vestiging de deuren. De Nederlandse non-food-discountwinkelketen vind je vanaf 12 oktober in het voormalige Berca Shoes-pand in de Europalaan 22. Op Facebook heeft Action het evenement ‘Opening Action Poperinge’ aangemaakt en de teller staat al op 1.125 geïnteresseerden en 199 aanwezigen.

Action is een internationale non-food discounter met filialen in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk en Polen. Eind 2018 waren er 1.325 vestigingen. In België zijn er 150 winkels, waarvan 16 in West-Vlaanderen.