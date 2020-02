Acteur en Poperingenaar Raymond Bossaerts is overleden LBR

10 februari 2020

16u06 0 Poperinge De Vlaamse acteur Raymond Bossaerts is overleden op 81-jarige leeftijd. Voor zijn rol als Ben in ‘Kapitein Zeppos’ is hij vooral bekend. Hij woonde al geruime tijd in Poperinge.

Acteur Raymond Bossaerts is in de nacht van zaterdag op zondag in zijn slaap overleden. Hij werd 81 jaar. De acteur werd geboren in Brasschaat, maar woonde al een twintigtal jaar in Poperinge. “Hij heeft in Poperinge het toneelstuk ‘Adem’ geregisseerd. Dit stuk werd halfweg of begin de jaren 90 in de stad en in de deelgemeenten van Groot-Poperinge ten voordele van ‘Kom op tegen Kanker’ opgevoerd”, zegt kennis Mark Paelinck. Hij speelde met onder Lena Sohier en Mark Colpaert in het stuk. “Raymond heeft vooral, in het begin van de opkomst van de TV, zijn strepen verdiend als ‘Ben’ in Kapitein Zeppos. Daarna was hij een vaste waarde in heel wat jeugdseries.” In de jaren 60 en 70 was hij speelde hij in ‘Fabian van Fallada’, ‘Het zwaard van Ardoewaan’ en ‘Keromar’. Daarnaast speelde hij ook in onder meer ‘Postbus X’, ‘Heterdaad’, ‘Rupel’ en ‘Witterkeke’ en ‘Thuis’.

“Raymond en zijn echtgenote Nora hielden enorm van de natuur en de rust van de Westhoek. Ze kochten, denk ik, in 1976 een huisje in de Barlebuizestraat in Krombeke en dat diende eerst als buitenverblijf. Ergens halfweg de jaren 80 zijn ze er definitief komen wonen. Raymond was vooral bezig in zijn grote tuin. Tuinieren was zijn grote hobby. Zo gaf hij eens op een zondag zijn sla water Hij vergat de kraan dicht te draaien en vertrok naar Antwerpen waar ze toen nog woonden. Enkele dagen later belde hun buur om te vragen of hij die kraan mocht dichtdraaien. Nora en Raymond hebben kroppen sla van een halve meter opgegeten”, vertelt Mark. “Raymond was ook een enorme kindervriend.”

Enkele keren fungeerde Raymond als jurylid voor de Kunstacademie. “Hij ging nog toneelstukken kijken, maar meespelen of regisseren heeft hij niet meer gedaan. In de beginjaren dat hij in Poperinge woonde, heeft hij samen met zijn partner het stuk ‘Adem’ gemaakt met amateuracteurs uit de streek voor Kom op tegen Kanker. In Poperinge was hij natuurlijk wel gekend als Ben uit Kapitein Zeppos. Hij is hier komen wonen om te kunnen genieten van de rust en hij was hier ook gekend als iemand die op vrijdag naar de markt ging”, zegt Wim Chielens van de Poperingse Kunstacademie.