ABVV wil minimumloon verhogen naar 14 euro per uur en gaat daarom picknicken LBR

13 juni 2019

16u52 0 Poperinge ABVV organiseert op vrijdag 14 juni een picknick in negen Belgische steden, waaronder Poperinge. De actie is erop gericht het minimumloon in ons land te verhogen tot veertien euro per uur. In Poperinge vindt de picknick van 12 tot 14 uur plaats aan vzw SOWEPO.

Sinds het begin van het jaar voeren verschillende centrales van het ABVV elke veertiende van de maand acties onder de naam ‘Fightfor14 – FF14'. Daarmee willen ze iedereen sensibiliseren en laten weten dat een minimumloon van veertien euro per uur echt noodzakelijk is. In België ligt het minimumloon momenteel op 9,65 euro per uur.

Op vrijdag 14 juni worden picknicks georganiseerd in negen Belgische steden. Voorbijgangers worden uitgenodigd om er te lunchen. “We willen mensen informeren over ons eis, onze website bekend maken en hen vragen ons te steunen door een petitie te tekenen. Het minimumloon verhogen, betekent dat meer mensen in waardige omstandigheden kunnen leven, meer economische efficiëntie en meer welzijn. Voor West-Vlaanderen spreken we van 12 tot 14 uur af in Poperinge, aan vzw SOWEPO in de Vlaanderenstraat 25-27. We bieden de bezoekers een boterham, een stuk fruit en een drankje aan”, zegt het ABVV.