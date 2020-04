Abt 12 Magnum 2020 van brouwerij St.Bernardus nu al beschikbaar Laurie Bailliu

30 april 2020

14u18 0 Poperinge Onder het motto ‘Vergeet de bierhandel niet’ heeft brouwerij St.Bernardus uit Watou de lancering van de Abt 12 Magnum 2020 vervroegt.

“Het zijn vreemde tijden. Dat geldt voor ons als brouwerij maar evenzeer voor de talrijke bierhandelaars die onze producten verkopen”, zegt Pieter Verdonck, marketing brouwerij St. Bernardus. “Onder het motto ‘vergeet de bierhandel niet’ hebben we zo beslist om de lancering van de Abt 12 Magnum van dit jaar te vervroegen. Op die manier willen we positieve impulsen geven aan het aantal eindconsumenten dat shopt in de lokale drankenhandel.”

Magnum reeks

Sinds 2012 produceert de brouwerij jaarlijks een beperkt aantal Magnum flessen van 1,5 liter. “Onze Abt 12 wordt dan afgevuld in een speciale donkerbruine St.Bernardus magnum fles met het logo van de brouwerij in reliëf, een ‘Bière Belge’ hals, een gepersonaliseerde kurk en een unieke muselet. We doen telkens beroep op een kunstenaar voor de uitwerking van het etiket.” In het verleden sierden werken van onder andere Rik Vermeersch, Christian Silvain, Kamagurka en André Van Schuylenbergh het etiket. “De zeefdruk van het kunstwerk op de fles benadrukt het unieke karakter van de Magnum. Zo wordt iedere editie een heus collector’s item.”

Editie 2020

Voor de editie van 2020 werd gekozen voor “Illuminato” van de Belgische kunstenaar Christophe Malfliet. “Christophe Malfliet werd geboren in 1966 en leeft en werkt in Dendermonde. Hij schildert in reeksen, voornamelijk figuratief, abstract of in interactie. Met een uniforme plasticiteit is hij steevast herkenbaar omwille van zijn stijl, de warrige kleurencombinaties, de bevreemdende sfeer en de niet afgelijnde vormen. Zijn schilderijen weet hij steeds te begeesteren met een rebelse ondertoon, hoe onschuldig het tafereel ook oogt.”

De Abt 12 Magnum 2020 is te verkrijgen bij de lokale bierhandelaar of supermarkt.