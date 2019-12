Aanpassing belasting op onbebouwde gronden LBR

24 december 2019

Het reglement over de heffing van een belasting op niet-bebouwde gronden en percelen wordt vernieuwd voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.

Het bestaande reglement die in 2014 werd opgesteld diende als basis voor de nieuwe tekst en werd op een aantal punten aangepast. Het bedrag van de belasting wordt onder andere vastgesteld op 30 euro (i.p.v. 25 euro) per strekkende meter, met een minimale aanslag van 350 euro (i.p.v. 300 euro) per perceel. Vanaf het derde jaar wordt het bedrag 40 euro per strekkende meter, vanaf het zesde jaar 50 euro (i.p.v. 30 euro) per strekkende meter en vanaf het negende jaar 60 euro (i.p.v. 35 euro vanaf het negende jaar en 40 euro vanaf het twaalfde jaar) per strekkende meter. Wanneer een onbebouwd perceel ingericht is als tuin, is er voor dit perceel een vast bedrag verschuldigd van 250 euro i.p.v. 200 euro.

Volgens burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) kan deze belasting als een activeringsbelasting gezien worden en werd dit in het leven geroepen om slapende bouwgronden te activeren.De wijzigingen kunnen op weinig begrip van gemeenteraadslid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) rekenen. “Deze belasting slaat ook op tuingronden en hiermee wordt ook de gewone burger getroffen. Dit kunnen we niet goedkeuren.”