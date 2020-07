Aannemer vindt gestolen aanhangwagen enkele uren na oproep op Facebook terug dankzij tip voeger LSI/DBEW

11 juli 2020

07u47

Bron: LSI/DBEW 30 Poperinge Dankzij de kracht van Facebook en een alerte voeger heeft aannemer Steve Bouckenhove uit Proven (Poperinge) amper enkele uren na de diefstal vrijdagavond zijn aanhangwagen teruggevonden. De dader is gekend en zal door de politie ondervraagd worden.

Vrijdagnamiddag was Steve langs de Boeschepestraat in Poperinge op een werf aan de slag. Zijn dubbelassige kipaanhangwagen stond zo’n 30 meter achter zijn bestelwagen. “Rond 15u merkte ik op dat de aanhangwagen verdwenen was”, vertelt Steve. “Op klaarlichte dag gestolen dus. Een vriend van mij kwam op het idee om meteen een oproep met een foto van de aanhangwagen op Facebook te verspreiden, in de hoop dat ze ergens opgemerkt zou worden.”

In nauwelijks enkele uren werd het bericht meer dan 800 keer gedeeld en dat leverde resultaat op. “Voeger Arno Deconinck uit Boezinge (Ieper) was in De Klijte (Heuvelland) aan het werk en herkende de aanhangwagen toen die plots aan de overkant het erf van een boerderij opreed”, aldus Steve. “Na mijn dagtaak ging ik zelf op zoek en vond inderdaad mijn aanhangwagen terug. De boer was zich van geen kwaad bewust. Een verre kennis van hem had gevraagd of hij de aanhangwagen er even mocht stallen. De dader zelf, een man uit Dikkebus (Ieper), zal door de politie aangepakt worden. Ik ben vooral heel blij dat de aanhangwagen terecht is. De kans om die terug te vinden, was toch wel klein. Ik ben Arno heel dankbaar voor zijn alertheid. Zonder zijn tip had ik de aanhangwagen nooit teruggevonden.”