Aankoop gronden voor nieuwe begraafplaats Krombeke LBR

29 januari 2020

17u40 0 Poperinge Een nieuwe begraafplaats in Krombeke zal gerealiseerd worden en daarvoor dient de stad enkele gronden aan te kopen.

De aankoop betreft drie loten. Vorig jaar keurde de gemeenteraad het definitief onteigeningsbesluit goed voor de eerste twee loten. Ondertussen bereikte de stad een akkoord met de eigenaars om de gronden in der minne te verwerven. De principiële goedkeuring werd gegeven voor de aankoop van de gronden in de Roggestraat in Krombeke voor de realisatie van de nieuwe begraafplaats.