Aangepaste zwemtijden in sport- en recreatiebad De Kouter Laurie Bailliu

02 september 2020

14u38 0 Poperinge De scholen bereiden zich voor om opnieuw te zwemmen en dat na een onderbreking van een half jaar. Het stadsbestuur moet rekening houden met enkele beperkingen waaronder de maximaal toegelaten capaciteit. Hierdoor wordt de planning van het sport- en recreatiebad De Kouter in Poperinge aangepast.

“Voor de +12-jarigen ligt dat nog steeds op één zwemmer per 10m² waardoor het onmogelijk wordt om nog publiek te laten zwemmen tijdens de schooltijden wanneer zowel het basis- als secundair onderwijs in het zwembad aanwezig zijn. Bovendien moeten verschillende scholen ook strikt van elkaar gescheiden blijven en dat zorgt voor een extra belasting op de reiniging en desinfectering van kleedcabines”, legt schepen van Sport Marjan Chapelle (Samen) uit.

De zwemtijden worden in Poperinge aangepast. “Voor baantjeszwemmers worden op weekdagen twee ochtendblokken voorzien tussen 7 uur en 8.45 uur. Zij kunnen voortaan ook dagelijks over de middag tussen 11.45 uur en 12.45 uur zwemmen. Op maandagavond blijft het sportbad zoals voorheen voorbehouden voor de zwemclub. Op andere avonden opent het sportbad vanaf 16.45 uur, behalve op woensdag vanaf 17.45 uur Vroege vogels kunnen voortaan op zaterdag al vanaf 7 uur baantjes komen trekken.”

De recreatieve faciliteiten gaan tijdens de schoolweken open op woensdagnamiddag tot 17.45 uur, op vrijdagavond vanaf 16 uur, op zaterdagnamiddag en de volledige zondag. Voor jeugdgroepen geldt nog steeds het protocol van maximum 50 kinderen per bubbel. Op woensdagavond en zaterdagochtend krijgen zij de kans op het exclusieve gebruik van de recreatie tegen jeugdtarief.

Reserveren is geen verplichting, maar door de maximaal toegelaten capaciteit is dat wel aan te raden. Niet gereserveerd en zwembad volgeboekt? Dan kan je niet zwemmen. Alle informatie en aankoop of reservering zwembeurten op www.zwembaddekouter.be. De lessen aquafit starten vanaf 7 september. Voorlopig wordt enkel op maandagavond en woensdagochtend een sessie voorzien. Deelnemers reserveren best hun deelname op de webshop. Er kunnen maximum 15 deelnemers per sessie deelnemen.