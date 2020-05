Aangepast programma voor Museumhuis Lucien De Gheus Laurie Bailliu

09 mei 2020

14u31 0 Poperinge Van zaterdag 23 mei tot zondag 13 september wordt het seizoen van museumhuis Lucien De Gheus.

Nieuw is het Groot atelier van 23 mei tot 5 juli 2020 met een expo van sculpturen van Godfried Vervisch. Daarna volgt een expo van sculpturen van Nele Boudry en Brody Neuenschwander van 11 juli tot 13 september. Op zaterdag van 14 uur tot 18 uur en op zondag van 14 uur tot 18 uur kan je het Museumhuis Lucien De Gheus, Westouterstraat 80 in Poperinge, bezoeken. De toegang bedraagt 10 euro, voor leden is de toegang gratis.

‘Momentum’, tijdelijke beeldentuin, in samenwerking met De Queeste Art wordt verplaatst naar de lente van 2021. Met sculpturen van Jean Bilquin (B), Isidoor Goddeeris (B), Frauke Wilken (D), Chantal Grard ( B), Luc De Man (B), Nele Boudry (B). Ook SCLPTRE vs. BDY, hedendaagse dans geïnspireerd door en in de beeldentuin werd verplaatst naar de lente van volgend jaar. Dit wordt een samenwerking met PRO DANZA, onder leiding van Ilse Devos en zal plaatsvinden in de tuin van het Museumhuis Lucien De Gheus.

Onder voorbehoud staan er op donderdag 23 juli en donderdag 20 augustus om 19 uur nocturnes, geleid bezoek aan Museumhuis Lucien De Gheus, op de agenda. De toegang bedraagt dan 12 euro, voor leden is dat 4 euro. Vooraf inschrijven gebeurt via stichting@luciendegheus.be. Na de rondleiding is er tijd voor een gezellige babbel met gratis drink. Het zomerconcert van Alejandro Riva Cottle en Karl Struyf staat onder voorbehoud op donderdag 27 augustus om 19 uur. Een toegangsticket voor het concert met Zuid-Amerikaanse muziek en uitgebreide receptie kost 15 euro, voor leden is dat 10 euro. Vooraf inschrijven via stichting@luciendegheus.be.

Groepsbezoeken met of zonder gids vanaf 6 personen het hele jaar door mogelijk. Tarief vanaf 10 personen is 8,00 euro per persoon, gids kost 60,00 euro. Info via Toeristische dienst Poperinge via 057 34 66 76 of stichting@luciendegheus.be. Word lid van ‘de Vrienden van het Museumhuis’ voor 25,00 euro door overschrijving op rek.nr. BE 05 0689 0008 7275 van de Private Stichting Lucien De Gheus-Druant.