98-jarige veteraan zamelt tijdens wandeling geld in voor Talbot House: “Uit respect voor degenen die hun leven lieten in de oorlog.” Christophe Maertens Laurie Bailliu

08 mei 2020

17u08 0 Poperinge Oorlogsveteraan George Sutherland (98!) maakte op deze VE-day (Victory in Europe Day) een tocht van het Lijssenthoek Military Cemetery tot aan het Talbot House in Poperinge. De Schot deed zijn #WalkwithGeorge als steun voor de ‘Every Man’s Club’, dat door de coronacrisis van de ondergang moet worden gered. “Georges is de belichaming voor wat Talbot House staat: hij brengt hoop in een moeilijke periode.”

“George je bent een ster.” Simon Louagie van Talbot House stak zijn bewondering en dankbaarheid voor de 98-jarige WO II-veteraan George Sutherland niet onder stoelen of banken nadat de oude man een tocht maakte van Lijssenthoek Military Cemetery tot aan de ‘Every Man’s Club’ Talbot House in het centrum van Poperinge. De veteraan ondernam de actie om geld in te zamelen voor het Talbot House, dat zwaar getroffen wordt door de coronacrisis. De club, die in 1915 werd opgericht door Britse aalmoezeniers en tijdens de grote oorlog heel wat soldaten en officieren een moment van rust gaf, startte onlangs een crowdfunding op met de bedoeling 100.000 euro te verzamelen. Georges wou met zijn onderneming een kleine bedrage leveren aan de redding van het huis. “Maar ik deed het ook om alle mannen die zijn gesneuveld te herdenken. Talbot House mag om die reden nooit verdwijnen”, aldus Georges.

De tocht begon aan het Lijssenthoek waar George al onmiddellijk aan de praat geraakte met de Britse militair attache Captain Justin Fowler van de UK Royal Air Force. Ook de Schot diende tijdens WO II bij de luchtmacht. “Ik heb zeer goede herinneringen aan mijn tijd bij de RAF”, vertelde de oude soldaat, die werd geboren uit het huwelijk van een Belgische moeder en een Schotse vader. George vluchtte bij het uitbreken van WO II naar het noorden van Frankrijk waar hij in Boulogne de boot kon nemen naar Engeland. “Ik kreeg een opleiding als vliegtuigmonteur en werkte aan Mosquito-bommenwerpers, die helemaal uit hout waren gemaakt.” Het werk van Leading Aircraftman Sutherland was zowel een spannend als een gevaarlijk karwei, omdat er voortdurend aanvallen werden gepleegd op de landingsbanen. Eind 1944 slaagde hij erin een heel konvooi langs de Frans-Belgische grens om te leiden zodat ze door zijn geliefde Poperinge zouden passeren. Zijn vrienden juichten hem toe toen hij zijn geliefde, die hij aan het begin van de oorlog had moeten achterlaten, kwam opzoeken. Ze trouwden iets later, een feestje dat niet snel vergeten werd aangezien Veldmaarschalk Montgomery toevallig in de stad bleek te zijn. De man was een tijdje gestationeerd op het vliegveld van Wevelgem en kwam toen dagelijks naar huis met de trein.

Na de oorlog trad hij, net als zoveel andere soldaten, in dienst bij de Imperial War Graves Commission – wat nu de Commonwealth War Graves Commission is - om de graven van gesneuvelde collega’s te verzorgen. Samen met zijn vader en later zijn zoon Alex was Georges vaak te zien op Lijssenthoek. “Ik werkte hier 40 jaar en hoorde hier veel triestige verhalen. Veel Britten kwamen het graf van hun geliefde familielid bezoeken. Dit is heilige grond voor mij en mijn hele familie.”

Na de Eerste Wereldoorlog, vanaf 1930, ging Georges vaak mee met zijn vader naar het Talbot House. Ook op het einde van WO II ging Georges terug naar de ‘Every Man’s Club’, maar dan als soldaat. Later werkte hij er in de tuin tot vandaag blijft hij er vaste gast. Tijdens zijn tocht passeerde hij zijn geboortehuis en kreeg hij applaus van heel wat inwoners. Tussen de supporters ook gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu die van Georges een elleboogje als begroeting kreeg.

“Toen we hoorden dat Georges de wandeling wou doen, waren we verbaasd, maar ook een beetje bezorgd”, zegt Jan Louagie, medewerker van het Talbot House. “Maar de man stelde ons onmiddellijk gerust. Hij zei nog fit te zijn, want ooit speelde hij voetbal. We zijn hem enorm dankbaar omdat hij nieuwe perspectieven opent voor ons. Dankzij zijn inspanningen komen we dichter bij de beoogde 100.000 euro die we proberen te verzamelen. Maar veel belangrijker dan het geld is dat Georges een inspiratie kan zijn voor ons allemaal. Georges is de belichaming voor wat Talbot House staat: hij brengt hoop in een moeilijke periode.”