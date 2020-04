98-jarige oorlogsveteraan wandelt om geld in te zamelen voor Talbot House: “We hebben 100.000 euro nodig, anders zou het wel wel eens voorgoed gedaan kunnen zijn” Laurie Bailliu

28 april 2020

17u58 0 Poperinge Het Tablot House in Poperinge wil 100.000 euro inzamelen via een crowdfunding. Het heeft die financiële duw in de rug nodig om de verplichte sluiting door de coronacrisis te kunnen overleven. De teller staat ondertussen al op 62.000 euro. Via virtuele theekransjes op sociale media en quizzen kun je helpen geld in het laatje te brengen. De 98-jarige WO II-veteraan en voormalig CWGC-tuinman George Sutherland probeert dan weer via wandelingen geld in te zamelen voor het Talbot House. Daarnaast hoopt het Talbot House spoedig nieuwe Belgische vrijwilligers te vinden.

Talbot House is een Britse soldatenclub uit de Eerste Wereldoorlog en ondertussen een vaste waarde in het Poperingse straatbeeld. De verplichte sluiting is een financiële ramp en via een crowdfunding probeert manager Simon Louagie de financiële kater wat op te vangen. “Het is onze eerste sluiting sinds 1944. Het museum en het gastenverblijf beleven moeilijke tijden en actie is nodig om een permanente sluiting af te wenden. Maar Talbot House zou niet de Britse club zijn die het is, mochten we dat zomaar laten passeren”, zegt Louagie. “Toen in 1918 onze stichter, aalmoezenier Tubby Clayton, ook het bevel tot sluiting kreeg, antwoordde hij simpelweg met: ‘shut up’ (zwijg, nvdr) en heropende zijn club in een houten hut enkele kilometers verderop.”

In diezelfde sfeer zet het Talbot House ook vandaag verder en biedt het een virtuele opening aan. “Met filmpjes, verhalen, quizzen, presentaties en virtueel theekransjes op sociale media, blijft het Huis ook vandaag ‘open’. In ruil vragen we om donaties om het Talbot House te redden van de ondergang. Op vandaag staat de teller van onze “Save Talbot House” campagne al op 62.000 euro. Onze tuin wordt momenteel nuttig gebruikt door de bewoners van het lokale woonzorgcentrum”, zegt Simon. “Net zoals bij de bevrijding in 1944, hopen we na de verplichte sluiting iedereen weer te mogen verwelkomen, dit keer met een brunch waarop mensen kunnen intekenen. Het is natuurlijk nog een eindje wachten op een datum, maar samen komen we dit te boven. Talbot House heeft nog een hele toekomst voor zich met tal van projecten in de pijplijn. Zo moet de nieuwe permanente tentoonstelling nog geopend worden, komen er nieuwe verhalentochten voor groepen en een nieuwe virtuele rondleiding voor individuele bezoekers.”

#WalkwithGeorge

Een opvallende actie voor het Talbot House die manager Simon eruit pikt is die van WO2 veteraan en voormalig CWGC-tuinman George Sutherland. “Met zijn 98 lentes, wil George graag zijn schouders zetten onder een project waarbij hij centen wil inzamelen door te wandelen van zijn voormalige begraafplaats naar het Talbot House, zijn tweede thuis. Als rasechte Schot én tevens ook Poperingenaar, draagt hij Poperinge een warm hart toe”,zegt Simon.

“George is geboren in 1921 uit het huwelijk tussen een Belgische dame, die aan de overkant van de veldhospitalen in Lijssenthoek (Poperinge, België) woonde, en zijn Schotse vader (uit Croy, Inverness-shire) die daar tijdens de Grote Oorlog diende. Later begon George, geïnspireerd door zijn vader, op 17-jarige leeftijd ook te werken voor de IWGC, meer bepaald op Lijssenthoek Military Cemetery. In hun vrije tijd bezochten vader en zoon regelmatig de plaatselijke Britse Every Man’s Club, Talbot House.George zelf vluchtte door het noorden van Frankrijk waar hij enkele keren op het nippertje kon ontsnappen. George ging bij de RAF (Britse Luchtmacht) in Edinburgh werken en volgde een opleiding tot vliegtuigmonteur voor Mosquito-vliegtuigen. Eind 1944 slaagde hij erin een heel konvooi langs de Frans-Belgische grens om te leiden zodat ze door zijn geliefde Poperinge zouden passeren. Zodra de Duitsers waren gevlucht, ging Talbot House weer open en was George terug, dit keer ook als soldaat. De naoorlogse jaren brachten veel gelukkige momenten met zich mee toen George en zijn vader hun werk in Lijssenthoek weer konden verder zetten.”

Op sociale media (Twitter en Facebook) worden mensen uitgenodigd om George te volgen terwijl hij zich voorbereidt op de wandeling en ook de livestream van de wandeling zelf te volgen. “Hij zal anekdotes vertellen over zijn leven, zijn tijd bij de luchtmacht en zijn band met Talbot House. Via #WalkwithGeorge wil hij op bescheiden wijze bijdragen aan het herstel van het Huis waar hij hoopt te kunnen genieten van nog veel meer feesten als het beest eindelijk is gedood.”

Huisbewaarders gezocht

De Britse vrijwilligers zitten door de lockdown ook opgesloten. “Onze beroemde ‘wardens’ of vrijwillige huisbewaarders kunnen niet het Kanaal over om ons bij te staan. Daarom hopen we spoedig nieuwe vrijwilligers, dit maal Belgen, te rekruteren om het Huis te openen zodra dat kan. Concreet zijn we op zoek naar vrijwilligers, liefst per twee, die graag voor een aantal dagen, een week of zelfs langer, in Talbot House wensen te verblijven. Tijdens hun verblijf, helpen ze voornamelijk mee met het in- en uitchecken van de gasten en het aanbieden van thee of koffie aan de museumbezoekers. Andere taakjes kunnen al naargelang de periode en de mogelijkheden van de vrijwilligers besproken worden.”