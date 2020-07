67.000 euro voor opwaardering OC De Bampoele in Krombeke Laurie Bailliu

09 juli 2020

14u48 0 Poperinge Stad Poperinge heeft een Europese subsidie van 67.000 euro binnengehaald voor het opwaarderen van OC De Bampoele in Krombeke tot een buurtsalon. Met het geld worden de nodige renovatiewerken aan het gebouw gefinancierd. Er komt onder andere een vernieuwde uitleenpost van de bibliotheek en, in samenwerking met de De Lovie vzw, komt er ook een buurtwinkel.

Na Roesbrugge-Haringe en Watou krijgt ook Krombeke binnenkort een buurtsalon. “Net zoals in de andere dorpen, werd de realisatie van het buurtsalon voorafgegaan door een ruime inspraakronde voor de inwoners en verenigingen van Krombeke. Samen met de inwoners van Krombeke, hebben we vooraf de nodige tijd genomen om alle lokale noden, wensen en mogelijkheden op te lijsten. Daarna maakten we een plan om het OC om te bouwen zodat alle gebruikers er hun plekje in vinden en we de nodige dienstverlening ook kunnen verzekeren”, zegt Loes Vandromme, schepen van cultuur.

Een buurtsalon is een centrale ontmoetingsplaats in het dorp met verschillende diensten. “We kopiëren het concept uit de andere dorpen niet zomaar, maar we gaan echt op zoek naar de noden van ieder dorp. In Krombeke bijvoorbeeld is er geen bakker, slager of kruidenierswinkel. Er werd in gesprek gegaan met de Lovie om een buurtwinkel of dorpspunt op te starten.” Er worden ook aanpassingen voorzien voor de uitleenpost van de bibliotheek en de mobiele dienstverlening van het lokaal dienstencentrum De Bres. Daarnaast wordt er ook plaats voorzien voor de buitenschoolse kinderopvang, de speelpleinwerking en alle andere Krombeekse verenigingen. ‘De verbouwingen zullen meer kosten dan deze 67.000 euro, maar het nodige budget is voorzien in onze meerjarenplanning. We hopen dat de nodige omgevingsvergunning tegen eind augustus binnen is, zodat de werken in het najaar kunnen starten,’ besluit schepen Vandromme.