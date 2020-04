64 lagere schoolkinderen in noodopvang en zeven leerlingen op internaat tijdens paasvakantie Laurie Bailliu

16 april 2020

15u38 0 Poperinge In de noodopvang tijdens de paasvakantie waren, in de eerste week van de paasvakantie, gemiddeld 64 lagere schoolkinderen aanwezig in de twaalf Poperingse opvanglocaties. Internaat De Keiwijzer heeft zevental internen opgevangen. Vijf leerlingen uit het basisonderwijs, twee kleuters en drie lagere schoolkinderen, en twee leerlingen uit het secundair onderwijs.

De stad Poperinge organiseert in samenwerking met de basisscholen de noodopvang tijdens de paasvakantie. In elke deelgemeente is er opvang in de IBO-locatie, in het centrum blijven alle scholen open met uitzondering van de freinetschool. “Gemiddeld waren er 64 kinderen aanwezig over alle twaalf opvanglocaties in de eerste week van de paasvakantie. Dit ligt in dezelfde lijn met voorgaande weken toen er opvang werd aangeboden binnen de scholen. Bij enkele scholen hebben we niet dagelijks inschrijvingen. We blijven wel een aanspreekpunt voor opvangnoden. De drukste locatie is IBO Reningelst met gemiddeld dertien kinderen per dag”, zegt Zoë Deleu, coördinator ad interim IBO Hopsakee.

Essentiële sector

De doelgroepen, waarvoor de noodopvang bestemd is, vinden de weg naar de opvang. “Kinderen waarvan hun ouders werken in een essentiële sector of niet van thuis uit kunnen werken en kwetsbare gezinnen. Sinds 14 april werd er een extra opvanglocatie toegevoegd. Vanuit Freinetschool de Torteltuin kwamen er ook opvangaanvragen binnen. Er is een vlotte samenwerking tussen de stad en de scholen.”

Het internaat De Keiwijzer heeft tijdens deze paasvakantie een zevental internen opgevangen. Waarvan vijf leerlingen uit het basisonderwijs, twee kleuters en drie lagere schoolkinderen en twee leerlingen uit het secundair onderwijs. Ons internaat De Keiwijzer en de internaatsopvoeders van de andere internaten leveren schitterend werk tijdens deze heel speciale vakantie om een zevental internen op te vangen. Zij proberen hen een beetje vakantiegevoel te geven in coronatijden, en dat lukt hen bijzonder goed. Wat dat betreft is alles onder controle”, zegt Lieven Delvoye, coördinerend directeur scholengemeenschap Bertinus Collectief.

Laptops

“Wat mij meer zorgen baart, is het feit dat er nog geen enkele van de beloofde laptops geleverd werd om na de paasvakantie online les te kunnen geven aan alle leerlingen, ook de meest kwetsbare leerlingen die geen laptop hebben thuis. Onze ICT-mensen wachten vol ongeduld naar de levering, en hebben voorzien dat de betrokken leerlingen vrijdag hun laptop zouden kunnen ophalen. De tijd dringt dus. Proximus en Telenet waren wel van hun woord en bezorgden ons voor de paasvakantie binnen de 12 uur een lijst met codes om gratis wifi thuis te hebben.”