6.000 bezoekers sluiten vakantie af met Laura Tesoro op Marktrock Poperinge LBR

01 september 2019

13u22 0 Poperinge De Grote Markt in Poperinge stond zaterdag goed vol met zesduizend toeschouwers voor Marktrock Poperinge. “Een ideale gezinsuitstap en de perfecte afsluiter van de vakantie.”

Plaatselijk talent Red Spot Jr. gaf de aftrap. De groep bestaat uit Poperingenaar Frederik Mahieu (zang), Mattie Archie (gitaar), Dieter Cailliau (piano), Elias Storme (saxofoon), Frederic Van Hauwaert (basgitaar) en Sam Bouckaert (drums). “Het publiek ging hier al uit de bol en daardoor voelde ik al aan dat deze editie een succes zou worden. Als leerkracht van vrije basisschool Sint-Benedictus in Poperinge heeft Frederik veel mensen kunnen aantrekken. Op de eerste rij stonden leerlingen en ook hij vond dat fantastisch”, weet voorzitter Bart Decrock. Het Lokerse Nevermind Nessie volgde daarna en om 18.30 uur stond de Grote Markt vol voor Laura Tesoro. Ze bracht onder andere haar hit ‘Higher’ en uiteraard haar Eurovisiesongfestivalnummer ‘What’s the pressure’.

“Er waren opmerkelijk minder toeschouwers dan vorig jaar, toen we Niels Destadsbader op ons podium hadden, maar dat hadden we ook verwacht. Toch zijn we met zesduizend toeschouwers heel tevreden. Onze affiche was goed met voor elk wat wils. Heel wat gezinnen hebben dan ook bij ons het einde van de vakantie gevierd.”

De Mens, de band rond Frank Vander linden en met gewezen Poperingenaar en MIA-winnaar (beste muzikant) David Poltrock loste ook de verwachtingen in. Net als de voorbije jaren werd deze editie ook een cover- en partyband op het podium gezet met Rewind Fast Forward. DJ Dimitri Wouters sloot de avond af.