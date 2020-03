50.800 euro voor De Lovie dankzij Chefs & Students for Charity 2020 Laurie Bailliu

09 maart 2020

16u10 0 Poperinge De Lovie vzw organiseerde, afgelopen week, voor de vierde keer de bijzondere gastronomische beleving ‘Chefs & Students for Charity’, op het kasteeldomein De Lovie. Dit gebeurde in samenwerking met chefs en studenten van de Hotelschool Ter Duinen. Het event zorgde voor een opbrengst van 50.800 euro voor de jongerencampus ‘De Katapult’ van De Lovie vzw.

“De opbrengst van Chefs & Students for Charity is 50.800 euro en gaat naar de bouw van een nieuwe jongerencampus voor jongeren met verstandelijke handicap en mogelijks ook bijkomende medische en gedragsproblemen”, zegt Brigitte Dewulf, stafmedewerker communicatie De Lovie vzw. “We kijken met warme dankbaarheid terug op dit prachtige gastronomisch event. We kregen heel wat positieve reacties op deze onvergetelijke avond. Bert Recour van Restaurant Pegasus in Poperinge, Stefaan Couttenye van Gasthof ’t Hommelhof in Watou, Kris Pollentier van avondrestaurant Manoir Ogygia uit Poperinge, Dries Cloet en Vincent Deceuninck van Hotelschool Ter Duinen in Koksijde, Pieter Verheyde van Restaurant Terminus in Watou, Thierry Cornelis van Restaurant de Kelle in Koksijde, onze gastchef van dit jaar, Sébastien Ververken van Restaurant Vol-Ver* in Marke en onze zaalmeester Frederik Vansteenkiste van Hotelschool Ter Duinen in Koksijde hebben samen met een warm hart hun schouders onder dit gastronomisch event gezet. De topchefs creëerden prachtige topgerechtjes en zij kozen volop voor authentieke en lokale streekproducten.”

Waardering

Ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van De Lovie vzw stonden de hopscheuten van hun eigen hoeveproject op de menu. “Er was een fijne onmisbare samenwerking met Hotelschool Ter Duinen en een stijlvolle en vlotte service van de studenten en leerkrachten. Zij zijn het project van de jongerencampus zeer genegen en verzorgen met de studenten van 6de jaar Hotel Technisch en 7de jaar Gastronomie dit ganse event. Ook 12 Nederlandse studenten uit Roc De Friese Poort- Sneek Friesland hielpen tijdens het gastronomische diner. Er was de feeërieke ontvangst door enkele jongeren van De Lovie vzw. Het Trommelkorps De Volksvreugd Proven en deelnemers vanuit De Lovie zorgden met de studenten podiumtechnieken van VTI Brugge voor een unieke klank en lichtspektakel. Het muziekensemble met begeleiders van Artîlerie, De Lovie vzw zorgen voor zalige muziek tijdens het diner. Artîlerie, het kunstatelier van De Lovie, bestaat 20 jaar en gaf een luxebox met grafisch werk, kunstkaders en publicatie met bloemlezing uit. Er was heel wat bewondering. Achteraf werd in het kasteel in de Bar Lovie Lounge by Extremis nog nagenoten worden bij een lokaal streekbiertje van Brouwerij Leroy. De genodigden, de sponsors en partners hielpen ons om dit mooie event te kunnen realiseren. We zijn hen zeer dankbaar”, zegt Brigitte.

De Katapult

De opbrengst van 50.800 euro gaat naar de nieuwe jongerencampus De Katapult. “In dialoog en samen met het netwerk of andere organisaties werkt De Lovie vzw aan de kwaliteit van leven voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap. De ondersteuning gebeurt aan huis, in een van onze locaties in de Westhoek of waar nodig. De duur varieert van even op adem komen of tijdelijke praktische hulp tot langdurige ondersteuning”, vertelt Brigitte. Met de bouw van een nieuwe jongerencampus wil De Lovie vzw investeren in een dynamische jongerenwerking. “De centrale inplanting op het woonpark, op een boogscheut van buso-school De Pinker, biedt heel wat kansen. De nieuwe jongercampus omvat vier kleine groepswoningen voor acht jongeren en vier studio’s met de mogelijkheid tot logeren of langdurig verblijf. Ook de dagopvang wordt geïntegreerd in dezelfde infrastructuur. De voorbije jaren heeft de overheid lineaire besparingen doorgevoerd zowel op de werkingsmiddelen als op de infrastructuursubsidies. Dit jaar bedragen de besparingen 25%. De nood aan bijkomende private middelen is voor deze jongerencampus absoluut noodzakelijk.”